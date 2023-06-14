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Güncel
AA 14.06.2023 15:13

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli gözaltına alındı.

Şırnak'ta uyuşturucu operasyonunda 65 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünün uyuşturucu kaçakçılığı ve ticaretini yapan şahısların deşifre edilerek, suç ve suç unsurlarının engellenmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 7 aylık takibi sonucu Şırnak merkezli operasyon gerçekleştirildi.

Şırnak Merkez, Cizre, Silopi ve Uludure ilçelerinde 84, Van ve Mardin'de de 2 olmak üzere 86 şüphelinin yakalanmasına yönelik 85 adrese, 158 ekipten oluşan 799 polis ile 55 özel harekat timi, 10 narkotik köpeği ile eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 65 kişi gözaltına alındı, 21 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, 2 av tüfeği, 5 tabanca, tabancalara ait 8 şarjör ve 96 mermi, 3 hassas terazi, 3 telsiz, çok sayıda uyuşturucu ve uyarıcı madde ayrıca bunları kullanmak için hazırlanan aparatlar ele geçirildi.

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