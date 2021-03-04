Bir ihbarı değerlendiren Eflani İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karabük-Eflani kara yolunda bir otomobili durdurdu.

Yapılan kontrolde sürücü M.G'nin 338 promil alkollü olduğu ve ehliyetine daha önce trafik görevlilerince el konulduğu tespit edildi.

M.G'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan toplamda 5 bin 396 lira cezai işlem uygulandı.

Sürücü belgesi 5 yıl geri alınan M.G'nin, alkollü araç kullanmaktan 9'uncu cezasını yediği öğrenildi.