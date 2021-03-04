Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 5 katlı apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Apartmandaki bir kişi kurtarıldı, bir aileyi kurtarma çalışmaları sürüyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi kurtarıldı, itfaiye ekiplerinin mahsur kalan bir aileyi kurtarma çalışması sürüyor.
İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.
Alevlerin sardığı apartmanın son katında mahsur kalan bir aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi de sürüyor.
Etiketler: Yangın
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