Mersin'in Akdeniz ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında bir kişi kurtarıldı, itfaiye ekiplerinin mahsur kalan bir aileyi kurtarma çalışması sürüyor.

İlçedeki 5 katlı bir binada henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yangında mahsur kalan yaşlı bir kadın, itfaiye ekiplerinin merdivenle balkona ulaşmasıyla kurtarıldı.

Alevlerin sardığı apartmanın son katında mahsur kalan bir aileyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi de sürüyor.