Eğitim Köyü Eğitim Koordinatörü Abdulkadir Dinç, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ilgili gerekli önlemleri alarak yüz yüze eğitime başladıklarını söyledi.

Çocukların öğretmenlerini, öğretmenlerin de öğrencilerini çok özlediğini anlatan Dinç, sınıflara girmeden ateş ölçümü ve maske kontrolü yaptıklarını, sosyal mesafe kuralına da uyduklarını dile getirdi.

Dinç, çocukların okula servislerle tüm önlemler alınarak taşındığını belirterek şunları kaydetti:

"Okulumuzda öğretmenler ve idari personel tarafından üst düzey önlemler alındı. Reyhanlı'da yaşayan savaş mağduru yetim çocukların da olduğu anaokulu ve ilkokul 1'inci, 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıfa giden 450 öğrenci haftada 4 gün, öğle ve sabah sistemi ile dersbaşı yapacaklar. Temennimiz, yakın zamanda ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyanın etkisi altında olduğu salgın sürecinin bir an önce bitmesi ve bizlerin de öğrencilerimize daha samimi sarılarak onları karşılamamız."