Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 12:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 58 ev Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 58 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.
Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 58 evde karantina uygulamasına başlandı.
Adıyaman, Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde çok yüksek riskli tek kent durumunda bulunuyor.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri Koronavirüs
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