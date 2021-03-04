Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 12:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na ziyarette bulundu.
Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Trabzon Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma ile Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek, bir süre görüştü.
Vali Ustaoğlu, ziyaretin anısına Çetin'e kazaziye sanatı ile örülmüş bir tespih hediye etti.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı
Sıradaki Haber
Türkiye'nin ulaşım klasiği eski otobüslere usta ellerden nostaljik dokunuş
Yükleniyor lütfen bekleyiniz