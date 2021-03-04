Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ta tekstil fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Merkez Onikişubat ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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