Eskişehir İl Müftülüğünce, Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü (KAGEM) koordinesinde yürütülen "İlmek İlmek İyilik" projesi kapsamında Siirt'teki ihtiyaç sahiplerine giyim yardımı gönderildi.

İl Müftüsü Vehap Kapıcıoğlu, alınan yardımların ailelere ulaştırıldığını söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kapıcıoğlu, "Proje kapsamında Eskişehir'den gönderilen mont, bot ve hırka ve atkı ve bereden oluşan 73 yardım kolisi 320 ihtiyaç sahibine ulaştırıldı. Desteklerinden dolayı Eskişehir İl Müftülüğü, din görevlileri ve hayırsever Eskişehir halkımıza teşekkür ediyorum." dedi.