Bergama - Dikili yolu Kaynarca bölgesindeki bir çiftliğin yonca depolarında gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 6 saatlik çalışmayla yangını söndürdü.

İşletme müdürü Emrah Erbay, yangında 1200 balya yonca yandığını, depo binasıyla birlikte 2 milyon liralık zararın oluştuğunu söyledi.

Öte yandan AK Parti Bergama İlçe Başkanı Sebahattin Güzel de işletmeye giderek yetkililerden bilgi aldı.