Merkez Bağlar ilçesindeki Toptancılar Sitesi'nde 3 katlı bir iş yerinin depo olarak kullanılan çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri ve polisin Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

İş yerinde hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.