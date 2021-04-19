Haber Giriş: 19 Nisan 2021 Pazartesi 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karabük'te 470 kilogram sahte deterjan ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te jandarma ekiplerince yapılan operasyonda, 470 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez ilçeye bağlı bir köyde sahte deterjan satıldığı istihbaratı üzerine çalışma başlatıldı.
Yürütülen çalışma kapsamında bir şüphelinin aracında yapılan aramada, farklı markalarda sahte olduğu değerlendirilen 470 kilogram toz deterjan ele geçirildi.
Yapılan işlemlerin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
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