Kara yollarında durum: Yol çalışmaları devam ediyor
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarındaki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılırken bu mevkide ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karacabey-Susurluk kavşakları 13-19. kilometrelerinde bakım onarım çalışmaları nedeniyle aşamalı olarak her iki istikamette bant aktarma yapılarak ulaşım karşı istikametten iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Sivas-Zara yolunun 15-21. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Bozüyük-Bilecik-Mekece yolunun 53-58. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Bozüyük-Mekece istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 36-40. kilometrelerinde İmrendi Alt Geçidi yapım çalışmaları nedeniyle her iki yön trafiğe kapatılarak ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Eceabat-Abide yolunun 0-1. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sağ taşıma yönü trafiğe kapatılarak ulaşım sol taşıma yönünden iki yönlü devam ediyor.
Amasya-Taşova yolunun 46-47. kilometrelerinde (Amasya şehir geçişi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleşiyor.
Ankara-Kırıkkale yolunun 2-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme ve yol genişletme çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
Denizli-Antalya yolunun 28-33. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İyidere-Rize-Ardeşen yolunun 9, 37, 57 ile 61. kilometrelerinde sinyalizasyon sistemleri altyapı çalışması nedeniyle 07.00-18.00 saatlerinde her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
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