Nijerya Ordusu Medya Operasyonları Direktörü General Benard Onyeuko, yaptığı açıklamada, ordunun 2-30 Eylül'de ülkenin farklı bölgelerinde Boko Haram ve silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Onyeuko, operasyonlarda 85 Boko Haram ve 293 silahlı çete üyesinin öldürüldüğünü kaydetti.

Operasyonlarda 2 bin 783 Boko Haram üyesinin teslim olduğunu aktaran Onyeuko, 90 çete üyesinin de yakalandığını söyledi.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kalıyor.