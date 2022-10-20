Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 23:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Niksar ilesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.
H. A. idaresindeki otomobil, Tokat-Niksar kara yolu sanayi sitesi yakınlarında, D. A.'nın kullandığı kamyonet ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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