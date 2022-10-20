Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 23:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu ticareti şüphelisi 2 kişi tutuklandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarına ilişkin çalışmaları kapsamında 2 adrese operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu adreslerde yapılan aramalarda 1498 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 6 bin 100 lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar T.Ö. (42) ile O.S. (25), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.
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