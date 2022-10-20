Turgutlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarına ilişkin çalışmaları kapsamında 2 adrese operasyon düzenledi. Ekipler, operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu adreslerde yapılan aramalarda 1498 adet sentetik ecza, çeşitli uyuşturucu maddeler, ruhsatsız tüfek, 4 adet kartuş ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 6 bin 100 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar T.Ö. (42) ile O.S. (25), çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise haklarında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.