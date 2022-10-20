Olay, dün saat 17.10 sıralarında Yeşilova beldesinde bir tarlada meydana geldi.

Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli elektrik- elektronik teknolojisi öğretmeni Y. K., okul çıkışı Yeşilova beldesine gitti.Burada, bir tarlada çıktığı elektrik direğindeki arızayı gidermek isteyen Y. K., akıma kapılıp zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. 4 çocuk babası Y. K., sağlık ekiplerince kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Y. K.'nın cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Ervah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze namazına Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ve mesai arkadaşları ile çok sayıda öğrenci katıldı.