Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Minibüsle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda, A. Y.'niın kullandığı otomobil ile minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle kaldırımdaki ağaca da çarpan otomobilin sürücüsü ve aynı araçtaki M. A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye sevk edildi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.
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