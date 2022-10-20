Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 22:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mahsur kalan keçileri AFAD kurtardı
Adıyaman’da, 350 metrelik uçurumda 3 gün boyunca mahsur kalan 2 keçi AFAD ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı.
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Pamuklu köyü yakınlarında bulunan 350 metre yüksekliğindeki uçurumda mahsur kalan 2 keçisini kurtarmaya çalışan Ekrem Karataş, bütün çabalarına rağmen keçilerini kurtaramayınca durumu AFAD ekiplerine bildirdi.
Kısa sürede harekete geçen AFAD ekipleri keçilerin mahsur kaldığı uçuruma halatlarla indi.
İki keçiyi kurtaran AFAD ekipleri 3 gün boyunca aç ve susuz kalan keçileri beslemeyi de ihmal etmedi.
Kurtarılan keçiler sahibine teslim edildi.
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