Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 22:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hırsızlık suçundan aranan hükümlü yakalandı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
"Hırsızlık" suçundan 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.Ş'nin adresini belirleyen ekipler, düzenlenen operasyonla hükümlüyü yakaladı.
M.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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