Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe 23:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mantar toplamaya gittikleri ormanda kaybolan 2 kişi bulundu
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde mantar toplarken kaybolan 2 kişiye ulaşıldı.
Ahmetusta mevkisinde ormanlık alana mantar toplamaya giden 2 kişi, bir süre sonra yolunu kaybetti.
Kendi imkanlarıyla ormandan çıkamayacaklarını anlayan kişiler, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin çalışması sonucu kaybolan 2 kişiye ulaşıldı.
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