Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamu işçilerine 2021 yılı tediyeleri ne zaman ödenecek? Tediye nedir?
Kamuda çalışan işçilere verilen tediye ödemelerinin ne zaman zaman yapılacağı belli oldu. Kamu işçilerine 2021'de yapılacak ek ödemenin ilk yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı ise 17 Aralık'ta verilecek. Peki, Tediye nedir? Tediyeler ne zaman ödenecek?
6772 sayılı Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2021 Yılında Verilecek İlave Tediyenin Sürelerinin Belirlenmesi Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Tediyeler ne zaman ödenecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere 2021'de verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 16 Temmuz'da, diğer yarısı 17 Aralık'ta ödenecek.
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