Kasapoğlu ve beraberindekiler, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti. Ziyarette Kasapoğlu, Özdemir’e faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Ziyarette ayrıca, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılacak yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, sentetik çim saha ile diğer sportif yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kasapoğlu, ilçedeki her türlü spora yönelik yatırımı ve çalışmayı yakından takip ettiğini, yeni kurulacak tesisler ile Havza'nın sportif anlamda gelişimine hız katacağını söyledi.

Özdemir de sportif faaliyetlere her türlü desteğin verildiğini vurgulayarak, "Dün olduğu gibi bugün de spor ve sporculara desteğimiz devam edecek. İlçemizdeki mevcut spor alanlarını geliştirmek ve yenilerini kazandırmak adına çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." dedi.

Özdemir ve Kasapoğlu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdür Cafer Uzun, daha sonra yarı olimpik yüzme havuzu ve kapalı spor salonunun yerinde inceleme yaptı, modernizasyon çalışması yapılacak Havza Spor Salonu'nda incelemede bulundu.