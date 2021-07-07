Haber Giriş: 7 Temmuz 2021 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: Getty]
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Gölcük ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla salıverildi.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu Narkotik
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