Başkan Koca, Kale Sanat Sokağı Sohbet Odası'nda gerçekleştirilen etkinlikte, gençlerle sohbet etti.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğunu belirten Koca, "Ülkemizin ilerleyen yıllarda daha iyi yerlerde olması için siz gençlerin çok çalışması ve donanımlı olması gerekiyor." dedi.

Programa AK Parti Kale İlçe Başkanı Abdulvahap Temur, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Beydağı Gençlik Merkezi Müdürü Murat Hoca ve gönüllü gençler katıldı.