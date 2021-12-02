Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 06:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'deki trafik kazasında 1 kişi öldü
[Fotoğraf:AA]
Kadıköy'de, lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cem Yücel idaresindeki 34 EOA 904 plakalı otomobil, Kadıköy 1. Çevre Yolu Fikirtepe girişinde lastiğinin patlaması sonucu yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk muayenede sürücü Cem Yücel’in hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.
Yücel’in cenazesi morga kaldırıldı.
Etiketler: İstanbul
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