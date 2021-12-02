Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 05:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nevşehir'de firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Nevşehir'de, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Nevşehir'de alınan bilgiye göre, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal", "mala zarar verme" suçlarından yargılandığı davalarda toplam 7 yıl 2 ay hapis cezası verilen C.Y'yi yakaladı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: Nevşehir
Son Haberler
- 06:50
- 06:40
- 06:44
- 06:20
- 06:03
Sıradaki Haber
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz