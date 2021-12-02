Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler 22-29 Kasım tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada, 45,85 gram bonzai, 3,64 gram metamfetamin, 36 ecstasy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.