Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 04:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Kahramanmaraş'ta Divanlı Mahallesi Kümbet Caddesi'nde yaşayan Salih Çıkrıkçı'dan (43) haber alamayan yakınları kontrol için geldiği evde Çıkrıkçı'yı hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Çıkrıkçı'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Sobadan sızan gazdan zehirlendiği tahmin edilen Çıkrıkçı'nın cesedi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Kahramanmaraş
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