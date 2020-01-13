İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takibe aldıkları şüphelilerin Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.U, C.D. ve N.Ş'yi gözaltına alan ekipler, iş yerinde sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Ekipler, İ.U'nun iş yeri ve aracında yaptıkları aramada bir ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca ve 36 fişek buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.U. ve C.D, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı, N.Ş. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA