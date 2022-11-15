Sonbahar mevsiminde Kahramanmaraş-Osmaniye sınırında bulunan Düldül Dağı renk cümbüşüne dönüştü. Fotoğraf karelerine yansıyan eşsiz manzaralar dron ile de görüntülendi.

Kahramanmaraş sınırlarındaki Düldül Dağı, doğal faunası ve florasıyla sonbaharda adeta görsel şölen sunuyor. 2 bin 500 rakımlı Kahramanmaraş ve Osmaniye il sınırları içerisinde ortak bir bölgede yer alan Düldül Dağı ve Göksun Mehmet Bey Vadisi’nde sarı, yeşil ile kızıl tonlara büründü.

Doğaseverler ile amatör fotoğrafçılar, renk cümbüşünün doğaya ayrı bir güzellik kattığı bölgede hem yürüyüş yapmanın hem de fotoğraf çekmenin keyfini yaşadı. Yayla suyuna yansıyan sarı yapraklar ise doğaya bambaşka bir güzellik kattı.

Kavak, kuşburnu, sedir ve kayın ağaçlarının oluşturduğu manzara dron pilotu Ahmet Atçı tarafından görüntülendi. Fotoğraf sanatçısı Baki Özdoğan ise Onikişubat, Andırın ve Göksun ilçelerinin sonbaharda oluşan rengarenk manzarasını fotoğraf karelerine yansıttı.