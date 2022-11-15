Bingöl'de valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı olay yeri inceleme ekipleri, olaya ilişkin bulguların tespiti, kayıt altına alınması, toplanması, muhafazası ve ilgili yerlere gönderilmesi işlemlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda, 29 Temmuz 2016'da Genç ilçesinde Ş.B.'ye ait tarlada 454 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirilmesiyle ilgili olay yeri inceleme ekipleri, delil niteliği taşıyabilecek her türlü iz, eser ve emarenin titizlikle muhafaza edilmesini sağlayarak incelenmek üzere ilgili birimlere gönderdi.

İnceleme sonucunda 1 şüpheliye ait parmak izi ile uyumlu olduğu tespit edilerek olay aydınlatıldı.

DNA ile tespit edildi

07 Ekim 2022'de ise ekipler, Genç ilçesi kırsalında 34 kilo 225 gram uyuşturucu, 480 kök Hint keneviri, 2 tabanca bulunmasıyla ilgili yaptığı incelemeler neticesinde 7 ayrı suç kaydı olan F.T.'ye ait DNA ile uyumlu olduğunun tespit ederek olayın aydınlanması sağladı.

13 Ekim'de de ekipler, Genç ilçesi Küpar mevkiinde yol kontrol noktasında 20 uyuşturucu ele geçirilmesinin ardından alınan parmak izinin dosyada ismi bulunmayan bir başka şüpheli F.B.'ye ait olduğunu belirleyerek olayı çözdü.

Üç ayrı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.