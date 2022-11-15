Alınan bilgiye göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi için Yozgat Şehir Hastanesi'ne giden Boğazköy Müzesi özel güvenlik görevlisi Ataman, dönerken yakıt almak için durduğu akaryakıt istasyonunda rahatsızlandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ataman'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Ambulansla Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ataman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ataman'ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi.