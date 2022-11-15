Kilis Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklamada, Saraçmehmet Çavuş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan parktaki oyun gruplarının yakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Çocuklarımızın enerjilerini atabilmeleri, oyun oynayabilmeleri ve güzel vakit geçirebilmeleri, halkımızın dinlence alanı olarak kullanabilmeleri için inşa ettiğimiz parkları bu hale getirenlerle ilgili işlem başlatılmış ve gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesi kullanıldı.