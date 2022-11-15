Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis Belediyesi parka zarar verenlerle ilgili suç duyurusunda bulundu
[Fotograf: AA]
Kilis Belediyesi, bir parktaki oyun gruplarının yakılmasıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Kilis Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklamada, Saraçmehmet Çavuş Mahallesi Hasan Polatkan Caddesi'nde bulunan parktaki oyun gruplarının yakıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Çocuklarımızın enerjilerini atabilmeleri, oyun oynayabilmeleri ve güzel vakit geçirebilmeleri, halkımızın dinlence alanı olarak kullanabilmeleri için inşa ettiğimiz parkları bu hale getirenlerle ilgili işlem başlatılmış ve gerekli suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Kilis
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