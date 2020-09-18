Ekipler, Dulkadiroğlu ilçesindeki cadde ve sokaklarda yaptığı uygulamada, vatandaşların sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Vatandaşlara ayrıca, "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla hazırlanan koronavirüs tedbirlerini içeren broşürler dağıtıldı.

Öte yandan, Suriyeli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Yusuflar Mahallesi ve Tekke Caddesinde de Arapça olarak hazırlanan el broşürleri dağıtıldı.