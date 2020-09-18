Bölgedeki 14-30 yaş gençlere yönelik faaliyetler yürüten Zagor Dernekler Ağı iş birliğinde gerçekleştirilen eğitime katılanların, bölgenin sosyal ve kültürel gelişimine hizmet eden faaliyetlere katkı sağlaması hedefleniyor.

TİKA'dan yapılan açıklamada, 14 katılımcının 100 saatlik eğitimi başarıyla tamamladığı ifade edilerek, proje sonunda 3 boyutlu yazıcı yardımında bulunulduğu belirtildi.

Sertifika töreninde konuşan TİKA Zagreb Koordinatörü Sedef Bulut, neredeyse her sektörde gerçekleştirilen eğitim projeleri arasında gençlere ve eğiticilerin eğitimine yönelik olanlarının en verimlileri olduğuna işaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarında katılımcıların gösterdikleri çabadan mutluluk duyduğunu kaydetti.

Zagor Dernekler Ağı Koordinatörü Ivana Radanovic de gerçekleştirilen eğitime bölgedeki gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, günümüzde yeni teknolojilerin gençlere aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Bu arada, Hırvatistan'ın Krapina-Zagorje bölgesinde gönüllülük faaliyetleri yürüten 15 farklı derneğin çatı organizasyonu olarak 2007'de kurulan Zagor Dernekler Ağı, bölgede gençlerin sosyal ve mesleki gelişimlerini destekleyen eğitimler düzenliyor.



