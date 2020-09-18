İçişleri Bakanlığının talimatları kapsamında Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplerce Bozkurt kara yolu üzerinde durdurulan otobüslerde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin incelemeler yapıldı.

Yolcuların da HES kodu olup olmadığının denetlendiği uygulamalarda vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, halkın sağlığının korunması için denetimlerin düzenli bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Vatandaşları da koronavirüs ile mücadeleye "maske, sosyal mesafe ve temizlik" üçlüsüyle destek vermeye davet eden Seyhan, "İnşallah, bu mücadeleyi milletçe kararlılıkla sürdürerek koronavirüsten kurtulacağız. Devletimiz, halkın sağlığı için tüm birimleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin sahada. Bizler, vatandaşlarımızdan sadece alınan kurallara uymalarını istiyoruz. Kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmezi olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu mücadelemizi başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.