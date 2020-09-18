Haber Giriş: Kaynak: AA
Kaymakam Şahin ve Atış, Gölcük Yaylası'nda inceleme yaptı
[Fotoğraf: AA]
Yalıhüyük Kaymakamı Yasin Şahin ve Ahırlı Kaymakamı Mustafa Atış, Gölcük Yaylası'nda incelemelerde bulundu.
Cuma namazını Gölcük Yaylası Camii'nde kılan Şahin ve Atış, yaylada yaşayan vatandaşlarla sohbet etti.
Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma noktasında uyarılarda bulundu.
Kaymakam Şahin, Gölcük mesire alanında da inceleme gerçekleştirdi.
Son Haberler
- 17:34
- 17:30
- 17:25
- 17:30
- 17:22
Sıradaki Haber
Eyüpsultan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz