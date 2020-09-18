İzmir'in Karaburun ilçesinde,alınan bilgiye göre, Küçükbahçe Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 2 helikopter, 4 arazöz ile müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.