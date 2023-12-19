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Güncel
İHA 19.12.2023 12:58

Kahraman gaziler öğrencilerle buluşuyor

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şubesi iş birliği ile kahraman gaziler, Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri ile buluştu.

Kahraman gaziler öğrencilerle buluşuyor

Erzincan Muharip Gaziler Derneği Şube Başkanı Sabri Taş ve Yönetim Kurulu üyeleri, Demirkent TOKİ İlkokulu öğrencileri ile buluştu. “Kahraman Gazilerimiz” projesi kapsamında kahramanlık abidesi olan gazilerin fedakârlıklarının ve kahramanlıklarının bilinirliğinin artırmak amacıyla düzenlenen öğrenci buluşmalarında, gaziler tarafından öğrencilere bilgi verildi. Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş, gelecek nesillere örnek olabilmek, vatanı ve milleti kutsal bilip, bu uğurda hayatlarını seve seve feda edebilecek bir anlayış içerisinde olan gazilerimizin tanınmasına vesile olmak amacıyla öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz ise gerçekleşen öğrenci buluşması programından memnun olduklarını belirtti. Sağsöz sözlerine şöyle devam etti. “Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Kahraman Gazilerimiz projesi ile öğrencilerimiz, gazilerimizi ve gazilik kavramını daha yakından tanıma ve öğrenme şansına kavuştular. Kahramanlık abidesi olan gazilerimizin fedakârlıkları ve kahramanlıkları, öğrencilerimizi çok etkiledi. Kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz.”
Erzincan Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler ile öğrencilerin söyleşilerinin ardından Demirkent TOKİ İlkokulu Müdürü Ahmet Sağsöz tarafından Muharip Gaziler Derneği Erzincan Şube Başkanı Sabri Taş’a günün anısına hediye takdim edildi.

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