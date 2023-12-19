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Güncel
AA 19.12.2023 12:56

Kumluca'da meslekte 25 yılı dolduran esnafa plaket verildi

Kumluca ilçesinde, meslekte 25 yılı dolduran esnafa plaket verildi.

Kumluca'da meslekte 25 yılı dolduran esnafa plaket verildi
[Fotograf: AA]

Kumluca Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından meslekte 25 yılı dolduran esnaf için kahvaltılı plaket töreni düzenlendi.

Oda Başkanı Selçuk Çınar, törende yaptığı konuşmada ahilik kültürüne sahip çıkarak esnaflıkta ve meslekte 25 yılı olduran esnafa teşekkür etti.

Çeyrek asırlık sürede mesleğini layıkıyla yapmanın büyük bir gurur ve onur olduğunu ifade eden Çınar, "Oda yönetimi olarak mesleğinde 25 yılı dolduran esnaflarımıza güzel bir hatıra olması düşüncesiyle plaket verme geleneğini başlattık. Bu yılda yine mesleğinde ve esnaflıkta 25 yılını dolduran esnaflarımıza plaket vereceğiz. Ben tüm esnaf arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında sağlık ve mutluluklar diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından mesleğinde 25 yılı dolduran esnaflara plaketleri verildi. Bu yıl 42 esnafa plaket verileceği öğrenildi.

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