2. Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumu tamamlandı

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ortaklığında 15-17 Aralık tarihlerinde çevrim içi düzenlenen 2. Uluslararası Kültür, Sanat ve İletişim Sempozyumu kapsamında, onur konukları ve davetli konuşmacılarla birlikte 15 ülkeden 115 katılımcı 100 bildiri sunarken, 123 sanatçı ise sanat eserlerini sergiledi. Dünya çapında sanatçı ve akademisyenleri buluşturan sempozyum, bilim camiasından çok sayıda takdir mesajı topladı.

3 günde tamamlanan sempozyumun ilk günü, açılış oturumu ile başlarken onur konukları için özel oturumlarla devam etti. Sempozyumun ilk günü kapsamında Prof. Dr. Edibe Sözen, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Prof. Dr. Seçkin Özmen, Prof. Dr. Yusuf Yurdigül, Prof. Dr. Kıymet Giray, Prof. Dr. Üstün Dökmen ve Prof. Dr. Teoman İsmail Kesercioğlu tarafından iletişim ve sanatın çeşitli alanlarına yönelik sunumlar paylaşıldı.

Sempozyumun ikinci gününde, eş zamanlı üç çevrim içi salonda bildiri sunumları gerçekleşti. Yoğun ilgi gören davetli konuşmacı oturumlarında Prof. Dr. Simber Rana Atay, Bager Akbay, Prof. Dr. Nevzat Kaya ve Tiyatro Yönetmeni Gürol Tonbul, sunumlarını paylaştılar. Prof. Dr. Nevzat Kaya’nın kişisel YouTube kanalından paylaşılan özel oturum, birkaç gün içinde binlerce izlemeye ve onlarca yoruma erişti.

Sempozyumun üçüncü ve son günü de eş zamanlı üç salonda gerçekleşti. Davetli konuşmacı oturumlarına konuk olan Prof. Dr. Laze Tripkov, Olesya Kolosovskaya, Elena Veka, Aleksandr Starikov, dünyaca ünlü sanatçı Shirin Abedinirad, Prof. Dr. Kazimierz Pawlak, Prof. Dr. Lola Banon Castellon, Prof. Dr. Mohamed El Mouden, Doç. Dr. Rabia Hoş, Cristina Basilio, Michael Staniak ve Prof. Dr. Göksel Göker, sunumlarını paylaştılar. Dünyaca ünlü sanatçıların yoğun katılımla gerçekleşen oturumları, çeşitli sanat platformlarında yankı buldu.

Sempozyum vesilesiyle bir teşekkür mesajı paylaşan Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren başta olmak üzere tüm paydaşlara, düzenleme kurullarına, sergi değerlendirme kurullarına ve katılımcı sanatçılar ile akademisyenlere teşekkür etti.

Sanatın ve iletişimin birleştirici gücüne vurgu yapan Rektör Türkmen, “Sempozyumumuz, ‘Tarihi Yeniden Bütünleştirmek’ temasıyla dünya genelinden onlarca akademisyen ve sanatçıyı buluşturdu. Akademinin ve sanatın en ünlü isimlerini çevrim içi ağırlama imkanı bulduğumuz sempozyum, UKSANİL markasının olgunlaştığı anlamına geliyor. İlki geçen yıl gerçekleşen sempozyuma katılım ve ilgi dikkate alındığında, gelecek yıllarda sanatın ve iletişimin markalaştığı bir etkinliğin sürdürülebilirliği üzerine umut verici şeyler söyleyebiliriz. Bilhassa 200 civarı sanat eseri başvurusunun değerlendirme sonucunda 123’e indiğini not düşmek isterim. Aslında sempozyumumuz 350 katılımcının ilgisine mazhar oldu. Başarıyla tamamladığımız oturumlardan aldığımız dönütler, daha geniş kapsamlı ve etki alanı yüksek organizasyonlar için bizleri cesaretlendirdi.” ifadelerini kullandı.