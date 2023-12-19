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Güncel
AA 19.12.2023 12:06

Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu'da dolandırıcılık ve yağma suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlüğü ekiplerince, "bilişim sistemlerinin, banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş cezası bulunan U.K. ve "konutta birden fazla kişi ile yağma" suçundan 7 yıl 10 ay 35 gün kesinleşmiş cezası bulunan M.Ç. yakalandı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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