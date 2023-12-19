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Güncel
AA 19.12.2023 11:33

Muş'ta üniversite öğrencileri el sanatları atölyelerinde kendilerini geliştiriyor

Muş Alparslan Üniversitesi Teknik Bilimler Mesleki Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencileri, teorik eğitimin ardından okul bünyesindeki atölyede kilden ürünler yaparak öğrendiklerini pekiştiriyor.

Muş'ta üniversite öğrencileri el sanatları atölyelerinde kendilerini geliştiriyor

El Sanatları Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Mikail Sevindik, 15 öğrencinin eğitim gördüğü bölümde, seramik, çini, gravür, ahşap, heykel, takı ve tezhip atölyelerinin bulunduğunu söyledi.

Bu atölyelerde görevli akademisyenlerin kendi alanıyla ilgili eğitim verdiğini belirten Sevindik, "Seramik atölyesinde öğrencilerimize seramik şekillendirmeyi öğretiyoruz. Bunları öğrendikten sonra turnetle şekillendirme yöntemini öğreniyorlar. Öğrencilerimiz her atölyede kendi alanlarıyla ilgili eğitim görüyorlar. İç ve dış sıvama yöntemleri ile tabaklar, vazolar, kalemlikler yapıyoruz." dedi.

Bu işin ciddi bir emek gerektirdiğini belirten Sevindik, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimiz, hocalarından öğrendikleri bilgilerle birbirinden farklı ürünler ortaya çıkıyor. Mezun olduktan sonra atölye kurabiliyorlar. İsterlerse Dikey Geçiş Sınavı ile Güzel Sanatlar Fakültesi veya Mimarlık Fakültelerine geçiş yapabiliyorlar. KPSS'ye girip müzelerde, Kültür ve Turizm Müdürlüklerinde, Valiliklerde, Halk Eğitimi Merkezleri'nde görev alabiliyorlar."

El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 2. sınıf öğrencisi Ayşe Polat, uygulamalı ders programı kapsamında çamur şekillendirme ile tabak, vazo ve farklı figürler yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Buradan mezun olduktan sonra kendi atölyesini açmak istediğini belirten Polat, "Orijinal ürünlerin yeniden uyarlamasını yaparak daha güzel hale getiriyoruz. Eski ürünleri modernize edebiliyoruz." dedi.

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