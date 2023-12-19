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Güncel
İHA 19.12.2023 12:48

Bingöl'de zehir tacirleri güvenlik güçlerinin kıskacında

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının 1 haftalık asayiş faaliyetini açıklayan Vali Ahmet Hamdi Usta, "Kıymetli Bingöllü hemşehrilerimizin de destekleriyle zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Uyuşturucu illetini bu şehrin gündeminden çıkaracak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu beladan kurtaracağız" dedi.

Bingöl'de zehir tacirleri güvenlik güçlerinin kıskacında

Vali Ahmet Hamdi Usta, 11-18 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu asayiş faaliyetlerini paylaştı. Vali Usta, "Kıymetli Bingöllü hemşehrilerimizin de destekleriyle zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Uyuşturucu illetini bu şehrin gündeminden çıkaracak, çocuklarımızı ve gençlerimizi bu beladan kurtaracağız dedik. Hamdolsun adım adım hedefimize yaklaşıyoruz." ded. 

Vali Usta, 11 - 18 Aralık 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince yaklaşık 1 kilo 100 gram farklı çeşitlerde uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve eser miktarda sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini ve 4 kişinin gözaltına alındığını belirtti. 

"199 aranan şahıs tespit edilip, 4 tutuklama, 2 gözaltı yapıldı"

Bu süre zarfında 66 bin 501 kişinin sorgulandığını paylaşan Vali Usta, "11 - 18 Aralık 2023 tarihleri arasında Bingöl İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımız 56’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 66 bin 501 şahsı sorguladı. 199 aranan şahıs tespit edilip, 4 tutuklama, 2 gözaltı yapıldı. 21 bin 61 araç denetlendi, bin 1 araca cezai işlem yapıldı. 54 araç trafikten men edildi. Tek amacımız, hemşehrilerimizin anlayış ve desteğiyle Bingöl’ümüzü daha güvenli ve daha huzurlu bir kent yapmak. Desteklerinizle daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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