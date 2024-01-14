Jandarmadan kış lastiği denetimi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; 1 Aralık 2023 - 1 Nisan 2024 tarih aralığında yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğu çerçevesinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde lastik diş derinliği 4 mm’den, kamyonet, minibüs ve otomobil türü araçlarda ise lastik diş derinliğinin 1,6 mm’den az olmayacağı konusunda araç sürücüleri bilgilendirildi. Komutanlıkça denetim ve bilgilendirme faaliyetlerine Kış Lastiği kullanma zorunluluğu olan 1 Nisan 2024 tarihine kadar titizlikle devam edileceği ifade edildi.