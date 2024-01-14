Kocaeli'de bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Barış Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikameti yol ayrımında Tahsin P. idaresindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralı sürücü ile eşi Meryem, gelini Yasemin ve torunu Sevde P., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.