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Güncel
İHA 14.01.2024 10:40

Adana’da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi

Adana’da bir depoya yapılan baskın 40 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçilirken olayın şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana’da 40 milyon 480 bin makaron ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine Yeşiloba mahallesinde bulunan bir depoda gümrük kaçağı makaron olduğunu belirledi.

Bunun üzerine ekipler söz konusu depoya baskın yaptı. Yapılan baskında piyasa değeri 26 milyon 312 bin TL olan toplam 40 milyon 480 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili N.Ç isimli kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen N.Ç çıkarıldığı mahkemce tutuklandı.

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