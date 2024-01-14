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Güncel
AA 14.01.2024 10:38

Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Erzurum'un Aziziye ilçesinde doğal gazdan zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

Erzurum'da doğal gazdan zehirlenen yaşlı kadın yaşamını yitirdi

Saltuklu Mahallesi Erenler Sokak'ta 5 katlı binanın ilk katında yalnız yaşayan Hacer Ağsakallı (80) ocağa ısınması için süt koydu.

Sütün kaynayarak ocaktaki ateşi söndürmesiyle yaşlı kadın, sızan gazdan zehirlendi.

Bir süre sonra binada gaz kokusu olduğunu fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine apartmana polis, sağlık ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz ekipleri, binanın gazını keserek önlem aldı. Sağlık ekipleri de yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağsakallı'nın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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