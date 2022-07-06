Haber Giriş: 6 Temmuz 2022 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'in 3 ilçesindeki kaçak sigara operasyonunda 5 kişi yakalandı
[Fotoğraf. AA]
İzmir'in Menemen, Bergama ve Kınık ilçelerinde düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.
Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sorumluluk bölgesindeki ilçelerde kaçak tütün ve sigara satışının önlenmesine yönelik belirlenen adreslere baskın düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada 44 bin dolu makaron, 70 bin boş makaron, 2 sigara dolum makinesi, 2 kompresör ele geçirildi. Adreslerde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: İzmir Kaçakçılık
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