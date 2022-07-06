İki ülke arasında sivil havacılık alanında ilişkilerin yeniden geliştirilmesi için dün İstanbul'da bir toplantı düzenlendi.

Toplantıyla ilgili yapılan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHMG) tarafından yapılan açıklamada, `Yapılan müzakereler neticesinde haftalık 64 frekans olan tarifeli uçuş haklarımız 173'e yükseltildi. Türk taşıyıcılar için İstanbul-Dubai hattında haftalık 7, İstanbul-Abu Dabi hattında 3 ve İstanbul-Şarika hattında haftalık 3 frekans ilave uçuş hakkı tanımlanmıştır. Bunun yanında Ankara-Abu Dabi ve Ankara-Dubai hatlarında tarifeli seferlerin başlatılması konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca İzmir, Trabzon, Bodrum, Dalaman'a tarifeli uçuşların düzenlenmesi hususu anlaşmaya eklenmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur` denildi.